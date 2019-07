Automobilisten opgesloten in parkeergarage tijdens Iron Man

HOORN - Terwijl menig Horinees zich in het zweet rent, zwemt of loopt, staat een handjevol automobilisten met een drup aan de neus in parkeergarage Het Jeudje. Vanwege het evenement is de parkeergarage afgesloten zonder dat de automobilisten daar weet van hadden.



"We kunnen er niet uit en ik weet niet wanneer wel", vertelt een vrouw ongerust. "We hebben iets gehoord over dat er een wedstrijd zou zijn maar we zijn bewoners en hebben niks gehoord van een afsluiting. Wij moeten zo werken dus we hebben behoorlijke haast", vertelt ze.



Een andere gedupeerde doet zijn beklag over de slechte informatievoorziening: "Het is wel jammer. Dit had anders geregeld kunnen worden. Ze hadden het van te voren moeten afzetten. We kunnen er nu gewoon niet uit", verzucht hij.



Toch is er ook een enkeling die van de nood een deugd maakt: "Ik vermaak me wel met wat er allemaal voorbij komt. Ik vind het eigenlijk wel leuk om te zien. Als ik een half uurtje moet wachten dan is het voor mij geen probleem", zegt hij optimistisch.



Het oponthoud viel uiteindelijk nog mee. De automobilisten zijn na een half uurtje door verkeersregelaars uit de garage gelaten.

Is dat Westfries?

Wat een vreselijke vrouw/meid die klaagt over werk. Dat is nu al een mix tussen iemand van 20 en 50. Echt zo'n bekakte "Ik wil de manager spreken" type

Als ik te laat op mijn werk kom, dan moet iemand anders doorwerken. In dat soort gevallen wil je niet te laat komen omdat je anders een collega hindert.

