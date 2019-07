Familie uit Hoorn vindt complete juwelenschat en zoekt eigenaar

PURMEREND - Het is de droom van alle magneetvissers: een echte schat opduiken. Die droom is werkelijkheid geworden voor de familie Hofmeijer uit Hoorn. Ze haalden diverse juwelen en een zeldzame munt uit het water in Purmerend.Nu de juwelen zijn schoongemaakt en onderzocht hebben de schatzoekers nog maar één wens: "We zijn op zoek naar de mensen die dit zijn kwijt geraakt", laat Bianca weten aan NH Nieuws.De 'schat' is in één keer uit het water gehaald in Purmerend. Behalve kettinkjes en armbanden zit er ook een zeldzame verzamelmunt uit 2001 tussen. De juwelen en de munt zouden dus vermoedelijk na die tijd in het water in Purmerend zijn kwijtgeraakt.Ashely, de dochter van Bianca, schat de waarde van het muntje op 25 cent. Dat zou iets meer kunnen zijn. Het gaat namelijk om een van de laatst geslagen guldens vóór de introductie van de euro. Voor de zeldzame munt zouden verzamelaars nu een paar euro neerleggen.Als het de zilveren variant was geweest zou de munt bijna 2.500 euro kunnen opleveren. Dat maakt voor de magneetvissers echter niets uit. Zij willen de verloren schat teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. "Waarschijnlijk is het een meisje geweest die nu ongeveer even oud is als ik", zegt Bianca.De eigenaar van de gevonden spullen kan zich melden bij NH Nieuws.