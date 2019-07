Coentunnelwandelaar houdt politie bezig

De politie heeft gisteren met meerdere auto's gezocht naar een wandelaar die door de Coentunnel liep. 'Het regende belletjes naar 112.'



Uit voorzorg werd de Coentunnel gisteren aan het einde van de middag dichtgegooid, nadat diverse automobilisten het alarmnummer belden over de wandelaar.



'Het regende belletjes naar 112 én de wandelaar is op de camera's waargenomen in de nabijheid van de tunnel', meldt de politie op Twitter. Er werd met meerdere politieauto's gezocht naar de tunnelloper.



'Vermoedelijk is de wandelaar via het Coentunnelcircuit naar Amsterdam Noord gewandeld.'

Wat is daar mis mee, mits aparte, eigen verkeersbaan?

