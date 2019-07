Mooie optische illusie: is dit een strand of een autodeur?

Deze foto lijkt gemaakt op een duistere stranddag: donkere wolken, een grijze zee, golven en een kiezelstrand. Dat is wat de meeste mensen in de afbeelding zien, maar het klopt niet.Het onderschrift luidt: “Als je er een strand, oceaan, lucht, rotsen en sterren in ziet, ben je een kunstenaar. Maar het is geen schilderij, het is het onderste deel van een autodeur die gerepareerd moet worden.” Zelfs als je dat weet is het lastig om er iets anders in te zien dan een strand.Een gebruiker op Reddit heeft daar wel een verklaring voor. Hij spreekt van de “voorkeur voor bevestiging”. “Je verwacht al dat het een foto van een strand is. Dat is namelijk je eerste indruk dus daar ben je dan van overtuigd. Maar wanneer je leest dat het geen strand is, hebben je hersenen moeite om het als iets anders dan een strand te zien en van dat idee af te wijken. Dat is hoe snel je brein verbanden legt.”Maar het is dus een autodeur.