Dronken vrouw hakt penis man af omdat hij haar seks weigert

Een dronken vrouw heeft de penis van haar man afgehakt, omdat hij weigert om seks met haar te hebben.



Moses Okot (46), een boer uit Apac in Oeganda, vecht nu voor zijn leven na het incident. Okot zegt dat zijn 35-jarige vrouw na haar daad is

gevlucht.



“Toen ik thuis aankwam tegen 7.00 uur, was mijn vrouw niet thuis”, vertelt de man aan een krant. “Mijn dochter gaf me eten en ik ging daarna naar bed. Mijn vrouw kwam rond 10.00 uur ‘s avonds thuis en begon op de deur te bonken. Ik stond niet op, omdat ik slaap had. Ik schrok wakker vanwege een hevige pijn en zag heel veel bloed aan mijn broek. Ze had mijn penis afgehakt”.



Okot beweert dat de vrouw boos is, omdat hij weigert om seks met haar te hebben, vanwege haar drankprobleem.



Het koppel heeft vijf kinderen en is langer dan tien jaar getrouwd. De man wordt behandeld in een ziekenhuis.



De politie onderzoekt de zaak.

Reacties

13-07-2019 14:08:14 botte bijl









foute mannen vertellen mij al tientallen jaren dat ik moet zuipen, omdat een dronken vrouw een engel in bed zou zijn

13-07-2019 14:26:56 Emmo









@botte bijl : Naar mijn, beperkte, ervaring hangt dat af van de mate van dronkenschap

13-07-2019 14:29:14 botte bijl









@Emmo :

ik betwijfel dat die foute mannen dat snappen ik betwijfel dat die foute mannen dat snappen

13-07-2019 14:34:14 botte bijl









@Sjaak :

hopelijk zit dan de kuisheidsgordel nog goed vast hopelijk zit dan de kuisheidsgordel nog goed vast

13-07-2019 15:59:24 stora









Als we al die afgehakte penissen hadden bewaard die de afgelopen jaren op wmr zijn langs gekomen, dan hadden we nu een vaas vol met een bos lullen erin

13-07-2019 16:40:20 Emmo









@stora : Genitale mutilatie schijnt een populair tijdverdrijf te zijn

13-07-2019 16:55:37 stora









@Emmo , maar als het iemands hobby is dan heeft ze veel mannen nodig om dagelijks met haar hobby bezig te zijn.

13-07-2019 17:18:12 Mamsie









Quote:

Het koppel heeft vijf kinderen



En daar blijft het dus bij. Het is al meer dan genoeg. En daar blijft het dus bij. Het is al meer dan genoeg.

