Man vraagt vrouw ten huwelijk, terwijl ze onder schot worden gehouden

Een filmpje op twitter waarop te zien is hoe een man zijn partner ten huwelijk vraagt, terwijl ze onder schot worden gehouden, is al meer dan 2 miljoen keer bekeken.Velen zijn echter niet echt onder de indruk van de wijze waarop de man besloot om zijn vriendin te verrassen. “Slechtste huwelijksaanzoek ooit”, wordt door velen opgemerkt. Aangenomen wordt dat het om een Russisch koppel gaat.Op het filmpje wordt een witte auto klemgereden door zwaargewapende politieagenten in twee voertuigen. De man en de vrouw werden vervolgens uit de auto getrokken en tegen het voertuig gedrukt, terwijl ze onder schot worden gehouden.Op een gegeven moment trekt de partner een ring uit zijn broekzak, gaat op zijn knieën en vraagt de vrouw om met hem te trouwen.Het antwoord was ‘ja’, waarna de overige aanwezigen applaudiseerden toen hij de ring om haar vinger deed.