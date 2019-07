Blunder in Amerikaanse ivf-kliniek: vrouw bevalt van andermans kinderen

Een enorme blunder in een ivf-kliniek in Amerika. Een vrouw uit New York beviel in september van twee baby's die niet van haar bleken te zijn. Ze moest de kinderen daarom afstaan. Het echtpaar heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen de kliniek.



Het Aziatische echtpaar uit New York probeerde al langere tijd zwanger te raken. Maar toen dat niet op een natuurlijke wijze lukte, besloten ze begin vorig jaar om een ivf-behandeling te ondergaan. Ze zouden er meer dan 100.000 dollar aan hebben uitgegeven, schrijft CNN.



Bij ivf-behandelingen worden in een laboratorium een of meerdere eicellen van de vrouw bevrucht met sperma van haar partner. De embryo's die daaruit ontstaan, worden teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw, in de hoop dat ze zwanger wordt.



Dat laatste lukte bij een tweede behandeling: de vrouw bleek zwanger van een tweeling. Het echtpaar was dolblij, maar vond het wel gek dat op een echo te zien was dat de vrouw zwanger was van twee jongetjes. Volgens de behandelend ivf-arts waren namelijk vier van hun vijf bevruchte embryo's meisjes.



Bij de bevalling kwam een nog grotere schok. De baby's bleken niet Aziatisch, terwijl de vrouw dat wel was. Uit DNA-onderzoek bleek dat de baby's geen kinderen waren van het echtpaar en ze waren zelfs geen familie van elkaar. De embryo's bleken van anderen afkomstig te zijn en het stel moest de baby's afstaan.



Wat er met hun eigen embryo's is gebeurd, is voor het stel compleet onduidelijk. Het stel eist nu een schadevergoeding voor hun fysieke en emotionele schade.

Reacties

13-07-2019 10:31:17 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.477

OTindex: 20.746

Beetje slordig. In ieder geval was het dit keer niet de melkboer.

13-07-2019 10:40:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.475

OTindex: 70.675

Als ze blank waren geweest en blanke baby's hadden gekregen, hadden ze het waarschijnlijk heel lang niet geweten.. Wie weet hoevaak dit soort dingen mis gaan.

Wat gebeurt er nu met die arme baby's? Hopelijk komen ze in een liefdevol gezin terecht..

