Recordpartijtje voetbal eindigt op duizelingwekkende score van 404-369

Een liefdadigheidsmatch in het Franse Lyon heeft vorige week het Guinness World Record gebroken van meeste (afwisselende) deelnemers aan een voetbalwedstrijd van vijf tegen vijf. De marathonpartij duurde maar liefst 69 uur. Uiteindelijk betraden meer dan 800 spelers de grasmat.Opdat het record geldig zou zijn moest elke speler minstens tien minuten op het veld staan, en ten minste één keer de bal raken. Sommige van de 807 deelnemers waren maar niet moe te krijgen en speelden in totaal zeven uur. De bekende Pakistaanse voetbalster Hajra Khan speelde vier uur mee en maakte zes doelpunten.Uiteindelijk kwam het blauwe team als winnaar uit de bus, met een score van 404-369.Er sneuvelde daags voordien trouwens nog een record: dat van meeste spelers met verschillende nationaliteiten in één voetbalmatch van elf tegen elf (met een onbeperkt aantal wisselspelers). Liefst 54 landen werden toen vertegenwoordigd.De opmerkelijke acties gingen uit van Equal Playing Field, een non-profitorganisatie die het opneemt voor vrouwen en gelijke rechten in de sportwereld.Met de recordpoging was de organisatie niet aan zijn proefstuk toe: vorig jaar organiseerde Equal Playing Field nog een voetbalwedstrijd nabij de Dode Zee in Jordanië, 326,1 meter onder de zeespiegel. Het was daarmee de “laagste” match ooit.Het jaar daarvoor vond op initiatief van diezelfde organisatie de “hoogste” voetbalwedstrijd ooit plaats: op de top van de Kilimanjaro in Tanzania, de hoogste berg op het Afrikaanse continent.