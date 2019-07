Arts vindt bloedzuiger in keel vrouw

Een arts heeft een bloedzuigende regenworm ontdekt in de luchtpijp van een vrouw nadat ze iets voelde bewegen in haar keel en daarna bloed hoestte.De 65-jarige vrouw ging naar het ziekenhuis vanwege enorme pijn in haar keel.De arts bevool een bronchoscopie en werden de luchtwegen van de vrouw bekeken. Op foto’s was een bijkans 2 cm lange bloedzuiger te zien.De misselijkmakende ontdekking vond plaats in een ziekenhuis in Guiyang in Zuidwest China. De worm had zich stevig vastgekleefd aan de wanden van haar luchtpijp.Na ongeveer 6 minuten kon de bloedzuiger veilig worden verwijderd.De vrouw zegt dat ze op een boerderij werkt en de gewoonte heeft om water uit de kreek te drinken.