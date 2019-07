Krieltjes ontmaskerd als grote aardappelen

Voorgeschilde (mini) krieltjes in de supermarkt zijn vaak geen kleine aardappeltjes maar afgeronde blokjes die uit grote aardappelen worden gesneden. Dit geven supermarkten en de aardappelbranche toe bij navraag van foodwatch, in samenspraak met het Algemeen Dagblad (AD).



'Niemand wordt hier ziek van maar we worden er wel een beetje aardappelmoe van – om in aardappeltermen te blijven - dat zelfs zoiets simpels als een krielaardappeltje niet meer is wat het lijkt.' De branchevereniging van de aardappelverwerkende industrie VAVI wijst erop dat er geen wettelijke bescherming is van krielaardappeltjes dus dat het niet verboden is grote aardappelen in blokjes te snijden, af te ronden en ze vervolgens krieltjes te noemen. Ook Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Plus geven desgevraagd toe dat hun (mini)krieltjes deels gemaakt worden uit grote aardappelen. Albert Heijn overweegt om "dit bijsnijden op de verpakking van de mini-krieltjes gaan vermelden als klanten hier waarde aan hechten”. Ook Aldi ‘staat open’ voor aanpassing.



foodwatch: 'Dat het mag omdat het niet verboden is, betekent nog niet gelijk dat je dit ook moet doen, zonder dit consumenten te vertellen. Veel consumenten hebben het idee dat krieltjes kleine aardappelen zijn en kleinere producten worden vaak als smaakvoller gezien, zoals bijvoorbeeld cherrytomaten versus de grote ‘wasserbombe’ of een kleine biologisch kipfilet versus een waterige plofkip. Dan past het niet om consumenten hierover op het verkeerde been te zetten. De oplossing is zo simpel. Waarom niet gewoon eerlijk verkopen hoe het is, door het duidelijk te vermelden of dit bijvoorbeeld aardappelbolletjes of –blokjes te noemen.'



foodwatch deed het onderzoek in samenspraak met het AD na een tip van een lezer van die krant. “We zijn dagelijks met eten en misleiding bezig maar dit was voor ons ook nieuw dus zijn dit gaan uitzoeken. De meeste supermarkten gaven het ‘omkatten’ van grote aardappels naar krieltjes eerlijk toe tegenover ons maar graag zouden we zien dat ze ook eerlijker hierover zijn richting hun klanten.” Albert Heijn wilde nog gerust stellen door te melden: “Overigens bestaan al onze krielaardappelen altijd volledig uit aardappel, nooit uit zetmeel of aardappelpoeder”.

