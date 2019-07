Bromfietser te dronken om ogen open te houden

In het centrum van Rotterdam heeft de politie een bromfietser langs de kant gezet die tijdens een gesprek met agenten niet meer in staat was om zijn ogen open te houden. De man had te veel alcohol op.

Hij reed rond op een fietspad bij het Haagseveer, vlakbij het hoofdbureau van politie. Daar werd een ademanalyse gedaan. De uitslag van 340 ug/l, terwijl 220 is toegestaan. "Het was de schuld van de politie", twittert die.

Reacties

12-07-2019 12:11:53 venzje

Oudgediende



Quote:

"Het was de schuld van de politie" Ook ik heb de ervaring dat ik door politiemensen ben volgegoten met alcoholische drank. Ook ik heb de ervaring dat ik door politiemensen ben volgegoten met alcoholische drank.

12-07-2019 13:36:07 Emmo

Oudgediende



@venzje : Als het gaat om een goed glas whiskey, dan ben ik voor

12-07-2019 14:28:29 venzje

Oudgediende



@Emmo : Daarmee laat ik me niet graag volgieten, daar wil ik rustig aan nippen.

