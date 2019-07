Obstacle Run Op Frica: foutje bedankt!

Een bijzondere beloning voor de duizend deelnemers die hebben meegedaan aan de Obstacle Run Op Erica. Het was de vijfde editie van het parcours vol hindernissen in het dorp.Iedereen die de eindstreep haalde kreeg een medaille omgehangen. Een mooi grijs rechthoekig exemplaar met een oranje koord. Er was alleen iets aan de hand met het opschrift van de medaille.Daar stond niet Obstacle Run 2019 Op Erica, maar Obstacle Run 2019 Op Frica."De ontwerpen van de medailles waren goed", zegt Edwin Roewen van de organisatie. Alleen de definitieve uitvoering niet. En dat hebben we niet gezien. Een kwestie van foutje bedankt!"