Fotograaf ziet zeldzame zwarte ree in Lage Vuursche

LAGE VUURSCHE - Natuurfotograaf Yvette van den Berg heeft vrijdagavond een uiterst zeldzame zwarte ree gezien in de bossen bij Lage Vuursche. De bijzondere ontmoeting duurde bijna tien minuten, zegt ze, waardoor ze ongeveer honderd foto's heeft kunnen maken.De zwarte ree wordt niet vaak gezien en het had niet veel gescheeld of deze was ook onopgemerkt gebleven, zegt Van den Berg. "Het was een drukke week geweest en ik was wel van plan die avond het bos in te gaan, maar ik was eigenlijk te moe. Ik ben uiteindelijk toch maar gegaan, want ik weet hoeveel energie ik krijg van naar buiten gaan."Ze had al een paar bosmuizen gezien toen ineens op een pad de zwarte ree verscheen. "Voordat hij mij had gezien, heb ik mezelf klein gemaakt. Ik ging op mijn hurken, camera in de aanslag en zo ben ik een tijdje blijven zitten. Op een gegeven moment zag hij mij, maar ik denk dat hij niet schrok omdat ik gehurkt zat."Van den Berg spreekt van "een geluksmoment" en zegt dat ze nu dankbaar is dat ze die avond toch het bos in is gegaan. Ze raadt het mensen sowieso aan om vaker eropuit te gaan. "Iedereen weer wel hoe goed het is om buiten in de natuur te zijn. Als we in het bos wandelen, maakt ons lichaam gelukshormonen aan en daarnaast daalt het stresshormoon cortisol. We hebben ook minder piekergedachten. We ontspannen gewoon."