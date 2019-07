Proef eieretende varkens tegen ganzenoverlast geslaagd

HOUTEN - Varkens inzetten om de ganzenpopulatie onder controle te houden. Dat was het bijzondere idee achter een experiment dat in maart begon in Houten. De gedachte was dat de varkens ganzeneieren zouden opsporen en opeten. En dat werkt, aldus de varkenshoeder die de biggetjes de wei instuurde. Reden voor RTV Utrecht om eens de natuur in te trekken met de varkens, de verantwoordelijke wethouder en de varkenshoeder."Dit geluid is natuurlijk fantastisch", zegt een grinnikende wethouder Hilde de Groot naast een tiental knorrende varkens. Ze legt uit hoe de proef werd bedacht: "We zien in de hele provincie dat de populatie ganzen best hoog is, dus de provincie zocht naar nieuwe methodes om de populatie een beetje in balans te houden. Varkens blijken daar heel aardig werk te kunnen doen."De proef begon in maart. In het begin was het niet alleen voor de provincie en de gemeente onbekend terrein, maar ook voor de varkens zelf. Varkenshoeder Josse Haarhuis: "Die nesten liggen goed verstopt in het riet. Toen zijn we elke week op maandag gaan lopen met de varkens en eieren gaan zoeken. In het begin was het een zoektocht, maar uiteindelijk hebben ze ze allemaal kunnen vinden."Ook bleken de kleine biggetjes nog best moeite te hebben met de ganzeneieren. Haarhuis: "Die eieren zijn best groot en hebben een harde schaal. Dat kregen ze niet kapot. Maar op een gegeven moment waren er één of twee die getraind waren om die eieren kapot te maken en dan gingen ze met z'n allen erop."Haarhuis vindt dan ook dat zijn varkens hun werk goed hebben gedaan: "De proef is geslaagd. De varkens moesten hier alle ganzeneieren opeten. En ze hebben zo'n 600 stuks opgegeten. Dat was het doel. Hier zijn dus geen jonge gansjes uitgekomen in dit perceel."Blijft nog wel de vraag over of de volwassen ganzen na een bezoekje van een varken aan hun nest niet ergens anders opnieuw beginnen. Die kritiek had landbouworganisatie LTO op de proef. Haarhuis erkent dat dit een mogelijkheid is. Daarom is er volgens hem nog genoeg werk aan de winkel. "Daar willen wij volgend jaar naar kijken. Maar voor nu was de vraag: 'Kunnen ze die eieren vinden en kunnen ze die opeten?"Ook wethouder De Groot is vooralsnog tevreden met het werk van de knorrende viervoeters: "Wij zijn erg blij dat de proef geslaagd is en gaan nu in overleg met de provincie over hoe nu verder."