Opmerkelijk opsporingsbericht Nieuwegein: beetje giftige ratelslang gezocht

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein is een opmerkelijk opsporingsbericht voor een vermist huisdier opgedoken. Nieuwswebsite Pen.nl kwam het berichtje tegen. Op de poster wordt niet gezocht naar een vermiste kat of hond, maar zegt iemand op zoek te zijn naar zijn verdwenen gifslang.Het zou gaan om een albino ratelslang met de naam Mr. Slis. Het diertje is volgens degene die de posters heeft gemaakt 'een beetje giftig'. De slangeneigenaar roept mensen daarom op: "Wees voorzichtig met hem".Volgens Pen.nl zou de slang ontsnapt zijn in de buurt van de Lupinestraat in de wijk Hoog Zandveld. De maker van de opsporingsposter vraagt mensen die de slang tegenkomen om hem te bellen. Of dat effectief is, blijft een beetje de vraag: het 06-nummer op de poster werd vrijdagavond niet opgenomen.