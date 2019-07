Groenbedrijven boos: vuilverbranders weigeren eikenprocessierups

PROVINCIE UTRECHT - Bedrijven die eikenprocessierupsen verwijderen maken zich grote zorgen omdat ze de ingezamelde rupsen niet kwijt kunnen. Vuilverbranders weigeren volgens hen om de jeukrupsen te verbranden. Dat meldt Cumela Nederland, een belangenorganisatie voor groenbedrijven.



Volgens Cumela heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vuilverbranders aangewezen om rupsen te verbranden, maar willen ze dat in de praktijk niet doen. Ze vinden het te gevaarlijk voor het personeel omdat ze vrezen dat de zakken waarin de rupsen worden aangeleverd scheuren.



Meerdere leden hebben Cumela op de hoogte gesteld van het probleem. Door de situatie zitten de groenbedrijven nu met afval opgezadeld waarvan ze niet weten wat ze ermee moeten doen. "Ze kunnen met hun spulletjes nergens naartoe", aldus een woordvoerder van de organisatie, die stelt dat het probleem in het hele land speelt.



Cumela benaderde het landelijk informatiecentrum rondom de eikenprocessierups, het KAD in Wageningen, maar ving bot. Komende maandag vindt er overleg plaats met het ministerie van Landbouw, aldus de woordvoerder. Hij vermoedt dat een oplossing zou kunnen zitten in een andere verpakking voor de rupsen, waardoor de vuilverbranders ze weer durven te verbranden.

Reacties

11-07-2019 12:07:50 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 485

OTindex: 39

Die lui zullen vast als een stel EIKels worden ervaren.

11-07-2019 12:26:27 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.416

OTindex: 20.744

Dergelijke problematiek kom ik ook regelmatig tegen. Gecertificeerde afvalverwerkers weigeren bepaalde soorten afval (gewoonlijk het meest vervuilende) of halen het tegen de afspraken in niet af.



Zoals ik het begrijp worden de zakken met afval met knijpers verwerkt, waarbij de zakken kunnen scheuren. Misschien is het zaak voor de verwerkers om een minder schadelijke manier van verwerken te onderzoeken. Kost wat meer, maar dan voldoe je in ieder geval aan je verplichtingen.

11-07-2019 12:39:39 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 485

OTindex: 39

Misschien is het een idee om in de afhaaltruck zelf die verbranding te doen, een soort van zelfstandig opererende eenheid, die dan het verbrwnde afval naar het depot brengt. Ik suggereer maar wat.

11-07-2019 13:08:34 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.416

OTindex: 20.744

@zekerlezen : Ik heb zo'n idee dat het prijskaartje daar het probleem is. Technisch uitvoerbaar is het wel. Dit soort kleine incinerators heb ik op m'n werk.

11-07-2019 13:10:41 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.754

OTindex: 1.871

Waarom graven ze niet een groot gat en storten de groenbedrijven de eikenprocessierups daarin en dan toedekken met veel grond.

Het is uiteindelijk organisch afval.

11-07-2019 13:16:16 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.791

OTindex: 34.545

@stora : Er is vast een wet die het verbiedt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: