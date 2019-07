Purmerender zoekt van autodak gevallen portemonnee

PURMEREND - Zoals meer automobilisten doen, legde Purmerender Martin Babel maandag tijdens het tanken zijn portemonnee op het dak van zijn auto. "Ik dacht nog: ik moet 'm er straks afhalen, maar toen werd ik gebeld en was ik afgeleid."Toen hij na de tankbeurt thuiskwam, had hij nog niets door. "Maar toen ik de volgende dag een betaling moest doen, kon ik 'm niet vinden." Als hij in z'n hoofd z'n gangen van een dag eerder nagaat, trekt hij de conclusie dat hij z'n portemonnee bij het onbemande tankstation aan het Leeuwerikplein op het dak van z'n auto heeft laten liggen.Na de tankbeurt is Martin via de J.M. den Uyllaan en de Flevostraat naar huis gereden, een route die twee rotondes telt. "Ik ben er al vier keer langsgelopen, want hij moet er bijna wel bij een rotonde zijn afgevallen", speculeert hij. "Maar hij kan ook zijn doorgetold en in de bosjes zijn beland. Hij kan overal liggen.""Die 300 euro is nog het minst belangrijk", zegt hij over het bedrag dat contant in z'n portemonnee zat en hij door z'n onoplettendheid nu kwijt is. "Maar die Louis Vuitton-portemonnee heeft emotionele waarde, want die heb ik van mijn kinderen gekregen."Ook aan zijn donorcodicil hecht hij emotionele waarde. "Tegenwoordig kun je dat online regelen, maar ik had nog een papiertje dat al sinds m'n zestiende in m'n portemonnee zit", vertelt Martin. Alleen daarom zou hij zijn portemonnee al graag terug willen. "Daar had ik iets grappigs opgeschreven: dat als er iets met me zou gebeuren, ze al m'n superonderdelen mochten hebben...Als ze me hadden gevonden, zouden ze zich doodlachen."Wie 'm vindt of terugbrengt wordt beloond", schrijft Martin in een Facebook-oproep die volgens hem zelf inmiddels een groot deel van Purmerend bereikt. Hij hoopt dan ook dat iemand de portemonnee vindt en de link legt met zijn oproep. Voor wie twijfelt of het om Martins beurs gaat: "Aan de binnenkant staan mijn initialen - MB - in goud afgedrukt."