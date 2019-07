Stunt op festival: na Sofie willen meer Spaarndammers slagboomhangen

SPAARNDAM - Ruim een jaar nadat de 8-jarige Sofie uit Spaarndam angstige momenten beleefde, doordat zij aan de slagboom hing, wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan op Festival Kolk. Hier is slagboomhangen sinds vorig jaar een fenomeen, om het verhaal van Sofie op ludieke wijze te herinneren.Op 3 mei vorig jaar hing Sofie ineens aan de slagboom van de brug bij de Spaarndammerdijk. Ze ging voor de grap eventjes aan de slagboom hangen, toen het gevaarte plotseling hard omhoog ging. Voordat Sofie het wist, hing ze op zo'n acht meter hoogte. Ze kon niet eerder loslaten, omdat ze plakhanden had.Gelukkig liep het goed af met Sofie, al ging het incident wel viraal. Reden voor de organisatoren van Festival Kolk om de spannende dag van Sofie te 'herdenken' met een ludiek spel: slagboomhangen. Deelnemers hangen aan een paal boven de kolk en kijken wie het het langst volhoudt.Vorig jaar was het slagboomhangen voor het eerst onderdeel van het festival. Voorzitter Arie in 't Veld vindt het een leuke manier om 'het wereldnieuws van het meisje' te herdenken. Volgens hem houden sommigen het slagboomhangen wel vier minuten vol. "Hoe jonger ze zijn, des te langer ze het volhouden. Dat komt door de jonge spieren", weet de voorzitter.