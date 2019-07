Waarschuwing voor mix medicijnen en kruiden

Wie medicijnen gebruikt, moet oppassen met kruidenproducten. Die lijken misschien onschuldig, maar zijn dat in combinatie met sommige medicijnen niet altijd.



Dat zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat een waarschuwingscampagne begint.



Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat 10 procent van de mannen, 17 procent van de vrouwen en 13 procent van de kinderen kruidensupplementen gebruiken. Onderzoekers benadrukken dat je je ervan bewust moet zijn dat de combinatie met geneesmiddelen voor problemen kan zorgen en dat je naar je arts of apotheker moet om erover te praten.



Enkele voorbeelden:



Sint-janskruid en kurkuma kunnen er voor zorgen dat medicijnen tegen kanker sneller worden afgebroken, waardoor zij minder effect hebben. Sint-Janskruid zorgt ook voor een sterkere werking van antidepressiva.

De kruidenproducten ginseng en ginkgo hebben invloed op de bloedstolling. Bij gebruik met een bloedverdunnend medicijn neemt het risico op trombose of een hart- of herseninfarct toe.

Knoflook kan in hoge concentraties een remmend effect op de bloedstolling hebben. Wanneer knoflookcapsules tegelijkertijd met reguliere bloedverdunners wordt gebruikt, kan het effect op de bloedstolling daarom groter zijn dan verwacht. Hierdoor wordt de kans op blauwe plekken en inwendige bloedingen groter.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: