Man eet gekko en sterft 10 dagen later

David Dowell (34) werd uitgedaagd om een gekko te eten op een feestje in Brisbane, Australië, maar stierf 10 dagen later aan een salmonella infectie.



Zijn bedroefde familie beschrijft hem als een liefdevolle man en vader die heel veel van het leven hield. “Hij was de beste vader ooit. Ik zal de mooie en gelukkige momenten blijven koesteren. Ik ben bezorgd om onze drie kinderen, die verschrikkelijk aangeslagen zijn. Ik zal proberen om ze te beschermen”, zegt zijn diepbedroefde vrouw.



De vrouw waarschuwt anderen voor dergelijke stunts of uitdagingen. David was volgens haar avontuurlijk en ging geen enkele uitdaging uit de weg.



Kort na het feestje werd David ziek. Hij kreeg buikkrampen, had last van misselijkheid, braken en diarree. Hij werd gediagnosticeerd met salmonella. Verder bleek dat zijn longen zich vulden met vocht en lekte er ook vocht uit zijn maag.

Reacties

10-07-2019 10:50:07 Yanuqa

Lid

WMRindex: 44

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

tja, moet je maar niet zulke idiote dingen doen....

10-07-2019 10:59:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.078

OTindex: 4.322

Quote:

David was volgens haar avontuurlijk en ging geen enkele uitdaging uit de weg. Dat kán inderdaad het recept zijn voor een intensief, maar kort leven.



Doorgaans is het gezonder om je uitdagingen zorgvuldig te kiezen.



Laatste edit 10-07-2019 11:01 Dat kán inderdaad het recept zijn voor een intensief, maar kort leven.Doorgaans is het gezonder om je uitdagingen zorgvuldig te kiezen.

10-07-2019 11:20:10 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.369

OTindex: 20.739

@venzje : Yep. Mijn uitdaging is gezond zo lang mogelijk te leven, en daarmee het pensioenfonds een poot uit te draaien.

