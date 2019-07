Gemengde reacties op houten Melania Trump in Sloveens dorp

De Amerikaanse first lady Melania Trump is weer terug in haar thuisland Sloveniƫ. Niet in levenden lijve, maar als standbeeld. Het werd uitgehakt met een kettingzaag. In Sloveniƫ levert het beeld gemengde reacties op.Het levensgrote standbeeld van Melania Trump, gehuld in een blauwe jas, werd gisteren onthuld. Een lokale kettingzaag-artiest hakte het uit in opdracht van een Amerikaanse kunstenaar. Die wil met het beeld aandacht vragen voor het feit dat president Trump tegen immigratie is, maar zelf met een immigrant trouwde.'Melania' kijkt uit over een rivier, in de buurt van de plaats Sevnica. Daar groeide Melania Trump op. Sevnica is volgens de BBC een 'toeristenmagneet' geworden, sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten werd.Inwoners van het Sloveense plaatsje zijn niet allemaal blij met het kunstwerk. Sommigen noemen het 'een aanfluiting' of vergelijken het beeld met een 'smurfin', vanwege de blauwe jas. Volgens de meeste inwoners 'lijkt het op iedereen, behalve Melania'.