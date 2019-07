Duizenden top-geheime documenten gevonden in vuilnisbak

Duizenden pagina's met documenten uit het geheime Britse lab in Porton Down, zijn gevonden in een vuilnisbak.

Bestanden van het top-geheime chemische lab van het Verenigd Koninkrijk in Porton Down zouden in een openbare afvalcontainer zijn gevonden. Een voormalige MI5-agent vertelde RT dat het vermoedelijk gedaan is door een spion of een klokkenluider.

Het Britse tabloid de Daily Star beweerde duizenden pagina's met documenten te hebben ontdekt van het Defense Science and Technology Laboratory in Porton Down in een eenvoudige vuilnisbak op een parkeerplaats in Londen. In de publicatie wordt gezegd dat de krant de vorige week in eerste instantie werd getipt over de voorraad documenten door "iemand uit het publiek."

