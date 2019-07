Hekken om beroemdste boom in Utrecht, rode beuk nu op laatste benen

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft hekken geplaatst om de iconische rode beuk bij het Wilhelminapark. Volgens de gemeente is de boom inmiddels zo ziek dat er een kans bestaat dat takken van de boom afbreken.De 170 jaar oude boom aan de rotonde bij de Prinsesselaan is al lange tijd ernstig ziek. De beuk heeft last van een nare schimmel en er groeien grote, bruine zwammen rondom de stam. De gemeente hield vorig jaar nog een zogeheten trekproef om te kijken of de boom nog wel stevig genoeg overeind stond.De beuk is zo populair dat die zelfs een eigen facebookpagina heeft, ook is er een boek over de boom geschreven. De gemeente liet eerder al weten de beuk te kappen als deze te ziek zou worden. Of dat nu het geval is, is niet bekend. De gemeente meldt wel dat de hekken nu voor langere tijd blijven staan.