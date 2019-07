Man verkracht eigen moeder na feest om zijn invrijheidstelling

Een 42-man uit Oekraïne heeft zijn moeder (62) verkracht, kort na een welkomstfeest ter gelegenheid van zijn invrijheidstelling.



Het feest was georganiseerd door de moeder die zegt heel blij te zijn met de vrijlating van haar zoon. Vitaliy was veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodslaan van een man.



Enkele vrienden en kennissen van de zoon waren aanwezig op het feest en alles leek normaal, vertelt de moeder.



Nadat ze gasten vertrokken, ging de moeder naar haar slaapkamer om uit te rusten. “Ik was moe en besloot om te gaan slapen. Op een bepaald moment forceerde hij mijn kamerdeur open en kwam de kamer binnen. Hij sprong op me en begon me te betasten. Ik gilde, maar werd door hem geslagen. Mijn eigen zoon heeft mij verkracht. Ik kan hem niet langer als zoon beschouwen”.



Buurtbewoners in het stadje hebben echter niets gehoord, omdat de woning van de vrouw een beetje afgelegen is.



De vrouw deed aangifte, waarna de zoon werd gearresteerd. Hij riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar als hij schuldig wordt bevonden.

05-07-2019 15:39:28 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.214

OTindex: 20.728

Wat moet die vent dronken zijn geweest...

05-07-2019 15:43:46 stora

Stamgast



WMRindex: 15.683

OTindex: 1.861

En over 5 jaar is ze weer aan de beurt.

