Vier kwakende baby-eendjes zitten in de put, voorbijganger schiet te hulp

TILBURG - Een bezoeker van het Wilhelminapark in Tilburg keek donderdagochtend wel erg raar op toen een luid kwakende moedereend zijn aandacht trok. Toen de man dichterbij de eend kwam, hoorde hij beneden in een put een aantal eendenkuikens kwaken.De vier eendjes waren in een afwateringsput gevallen en de bezoeker belde meteen de brandweer. Toegesnelde brandweermannen haalden de kuikentjes uit de put. Wat volgde was een gelukkige hereniging met hun moeder.De put werd door de brandweer met plastic afgedekt.