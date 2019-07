Leerlingen komen met heli naar diploma-uitreiking

DOETINCHEM - Dure auto's, snelle motoren, maar ook oldtimers en trekkers: op het Doetinchemse Metzo College is het traditie om bij de diploma-uitreiking aan te komen in een opvallend voertuig. Maar het kan altijd gekker, dus kwamen drie leerlingen dit keer met een helikopter naar school.'Een van de jongens had stage gelopen bij een bedrijf dat met helikopters werkt', vertelt examensecretaris Naomi Stappershoef van het Metzo College. 'Zelf wil hij later ook iets met heli's gaan doen, dus het leek hem leuk om met zo'n toestel naar school te komen. Daarom heeft hij sponsoren gezocht.'Het toestel landde dinsdag op een veldje naast het schoolgebouw aan de Maria Montessoristraat, waarna de drie vrienden door het toegestroomde publiek feestelijk werden onthaald.