Minuutje vorst aan de grond in Hupsel; nog nooit zo koud in juli

EIBERGEN - Vorst aan de grond in juli. Dat is sinds meteorologen op die hoogte temperaturen begonnen te registreren nog nooit voorgekomen. Maar voor alles is een eerste keer. In de nacht van woensdag op donderdag was het heel even -0,2 graden in Hupsel bij Eibergen.

Jordi Huirne van MeteoGroup in Wageningen vertelt dat sinds 1971 op 10 centimeter hoogte metingen worden gedaan. We spreken hier van metingen op klomphoogte.



Dat het in de bewuste nacht zo koud was aan de grond, is goed te verklaren, zegt Huirne. 'Het is extreem droog in de Achterhoek. Er is geen vocht meer dat kan verdampen. Daardoor kan het 's nachts heel erg koud worden en krijg je grote verschillen in minimum- en maximumtemperaturen.'



De vorst aan de grond in de Achterhoek is niet schadelijk voor de gewassen, verwacht Huirne. 'Het heeft maar een minuutje geduurd en toen kwam de temperatuur weer boven nul.'

