Haan Maurice moet naar de rechter

In Frankrijk staat haan Maurice voor de rechter. Volgens toeristen in het plaatsje Saint-Pierre d'Oléron maakt de haan te veel herrie. De rechtszaak lijkt misschien een grapje, maar in Frankrijk wordt het zeer serieus genomen.Saint-Pierre d'Oléron is normaal gesproken een rustig dorpje, maar in de zomer komen er duizenden toeristen uit Franse steden naartoe. In het huis naast haan Maurice zitten ook vakantiegangers en die vinden het gekraai van de haan maar niks. Ze willen daarom dat Maurice voortaan 's nachts in een hokje zit, zodat ze er minder last van hebben.Maar zijn baasje Corinne vindt dat onzin. Zij zegt dat zulke geluiden bij het platteland horen. En veel andere mensen die op het platteland wonen zijn het met haar eens. Zij vinden dat mensen uit de stad te veel klagen.