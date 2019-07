Neergeschoten Amerikaanse toch niet vervolgd om dood eigen foetus

Er komt toch geen strafvervolging tegen de Amerikaanse vrouw die werd beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van haar ongeboren kind. Justitie wilde haar vervolgen omdat ze de ruzie waarbij ze werd neergeschoten zelf zou hebben uitgelokt.



De 28-jarige Marshae Jones uit Birmingham (Alabama) was vijf maanden zwanger toen ze vorig jaar in de plaats Pleasant Grove ruzie kreeg met een andere vrouw. Het conflict draaide volgens de autoriteiten om de vader van de foetus en draaide uit op een schietpartij.



De aanklacht leidde vorige week tot wereldwijde verontwaardiging. Justitie laat nu weten dat er geen strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen de vrouw.



De advocaat van Jones laat CBS News weten dat de vrouw opgelucht is over de beslissing. "Ze wil verder met haar leven op een positieve manier en is haar familie erg dankbaar voor hun steun in deze moeilijke tijd."

