Brand in VS vernietigt 45.000 vaten whisky

Door een brand in een magazijn van whiskyproducent Jim Beam in het Amerikaanse Kentucky zijn 45.000 vaten whisky in vlammen opgegaan. Op televisiebeelden was een grote puinhoop te zien, waar de vlammen nog steeds uit sloegen.Het whiskybedrijf Beam Suntory, waartoe Jim Beam hoort, zei dat 45.000 vaten van een "relatief jonge" whisky verloren is gegaan. Volgens de eerste bevindingen, was de brand uitgebroken door blikseminslag, zei het bedrijf in een verklaring.De krant Louisville Courier Journal meldde dat de brand dinsdagavond laat was uitgebroken en vervolgens oversloeg naar een tweede magazijn. De brandweer slaagde erin om deze tweede vuurhaard te blussen.