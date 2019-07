Groep vijftigplussers verdacht van runnen illegale loterij

Een 50-jarige Kortenhoefse zou met zeker vier mannen een tijdlang een illegale loterij hebben gerund in 't Gooi. De groep stond vandaag voor de rechter. De zaak kwam aan het licht nadat de politie meerdere meldingen kreeg over de illegale loterij.



De vrouw wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als baas van de illegale loterij. Ze stuurde zeker vier 'bookmakers' aan die de straat op gingen om deelnemers te ronselen voor de loterij en loten te verkopen. Het gaat om mannen van rond de zestig jaar uit Hilversum, Bussum, Weesp en 's-Graveland.



Het OM eist dat de vrouw als hoofdverdachte al haar winsten terugbetaalt. Het gaat om een bedrag van 56.437,33 euro. Daarnaast eist de officier een geldboete van 10.000 euro en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar.



Eén van de bookmakers, die er een eigen klantenbestand op na hield, moet van de officier 16.506,25 euro aan winst terugbetalen. Daarnaast staat hem een geldboete te wachten van 3.000 euro waarvan 1.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.



De andere bookmakers moeten zich later voor de rechter verantwoorden.

Reacties

09-07-2019 18:20:19 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 446

OTindex: 38

Gegokt en verloren dus.

09-07-2019 19:58:45 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.335

OTindex: 20.738

En wat is illegaal aan een loterij?

Zolang ze uitbetalen volgens wat ze beloven lijkt me er niet veel loos.

09-07-2019 20:00:30 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.786

OTindex: 34.535

@Emmo : Je moet altijd een vergunning hebben en aan voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld toezicht door een notaris.

09-07-2019 20:03:32 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 446

OTindex: 38

@Emmo : Het recht om het grote geld te verdienen behoort exclusief tot de (r)overheid. Net zoals je in de VS in enkele staten enkel alcohol in de state liquor stores kan kopen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: