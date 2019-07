Opgesloten moedereend met drie kuikens gered door brandweer Leek

De brandweer van Leek rukte woensdagavond uit voor een opgesloten eend met haar drie jongen. De dieren zaten vast in het water bij de sluis aan het Diepswal in Leek.



Het personeel van de dierenambulance slaagde er niet in de beestjes te bevrijden en schakelde daarom de brandweer in. In een waadpak, gewapend met ladder en schepnet, zakte een van de brandweermannen af in het water om de ongelukkig eendjes te bevrijden.



Na een geslaagde reddingsactie werden moeder en kuikens weer op open water vrijgelaten.

Reacties

09-07-2019 12:46:20 allone

Oudgediende



Deze zelfde brandweerlieden eten vanavond waarschijnlijk kip (of mogelijk zelfs eend ) en morgenochtend een paar eieren



Laatste edit 09-07-2019 12:48 Ik verbaas me iedere keer weer, hoeveel geld, tijd en moeite mensen bereid zijn te spenderen voor het redden van één dier, terwijl er iedere dag miljoenen dieren gedood wordenDeze zelfde brandweerlieden eten vanavond waarschijnlijk kip (of mogelijk zelfs eend) en morgenochtend een paar eieren

09-07-2019 12:48:45 zekerlezen

Senior lid

Waar precies zaten ze vast dan? Want eenden kunnen vliegen, althans de moeder wel. Weer lekker duidelijk zo'n artikeltje.

09-07-2019 14:24:45 venzje

Oudgediende



Dat is er weer eentje waar @SayNo2Ducks zich over kan opwinden.

