Dief vist meer dan 1000 euro aan kerkdonaties uit offerblokken

In Oostenrijk heeft de politie een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij voor meer dan 1000 euro aan kerkdonaties heeft buitgemaakt.



De 27-jarige verdachte uit Litouwen pleegde in elf dagen zeker veertig diefstallen bij kerken in het hele land. Hij gebruikte dubbelzijdig plakband om munt- en briefgeld uit de gleuven van de offerblokken te halen.



Op 24 juni kreeg de koster van een kerk in Mayrhofen hem door en belde de politie. Die kon de Litouwer op heterdaad betrappen.



In een rugzak in zijn auto vond de politie 28 kilo aan muntgeld. Dat is in beslag genomen.



Reacties

08-07-2019 18:07:38 stora

Daarom was @De Paus de laatste dagen uit zijn hum

08-07-2019 18:15:02 stora

@Emmo , we weten snel genoeg als hij die kwijt is want dan zit hij elke dag op wmr.

08-07-2019 18:25:40 allone

Dan zal je toch veel geduld moeten hebben, om zo 1000 euro te vissen. Bewonderenswaardig hoor

Was die man zo wanhopig? Misschien moet de kerk hem die 1000 euro maar schenken.

Mee eens,



Laatste edit 08-07-2019 18:27 Met dubbelzijdig plakband?Dan zal je toch veel geduld moeten hebben, om zo 1000 euro te vissen. Bewonderenswaardig hoorWas die man zo wanhopig? Misschien moet de kerk hem die 1000 euro maar schenken.Mee eens, @De Paus ? Jij geeft toch altijd aan de armen?!

08-07-2019 18:32:09 De Paus

S @allone : Ik verdeel alles onder de armen, de ene helft onder mijn linker arm en de andere helft onder mijn rechterarm.

