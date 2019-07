Levende mummie gevonden in grot

Dankzij enkele herdershonden in Rusland kon een man worden gered die lijkt op een levende mummie.De man die slechts zijn voornaam Alexander herinnert, zegt dat hij werd aangevallen door een bruine beer die hem vervolgens in een grot bewaarde.Het is niet duidelijk hoe lang de zwaargewonde man in de grot was, alhoewel volgens hem het zeker een maand geleden is dat hij werd aangevallen door de beer.“Ik dronk mijn urine om te kunnen overleven”, zegt hij. Het verwondert gezondheidswerkers dat de man nog in leven is.