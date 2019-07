Iets voor het volgende teamuitje? Een auto in mekaar slaan tegen betaling: het kan in Groningen

Vroeger had je steengrillen, karten en paintballen. Maar wat doe je anno 2019 met je teamuitje? Een auto in mekaar slaan natuurlijk! Het kan binnenkort: AutoSmash opent binnenkort in Groningen. Op een terrein aan de Gideonweg kun je tegen betaling een wagen aan gort slaan.mede-eigenaar Sebastien van AutoSmash vertelt aan stadsblog Sikkom dat het de allerbeste woedetherapie is. „Kies je gereedschap en je auto en laat je volledig gaan."AutoSmash wordt straks iedere zaterdag opgetuigd op het terrein van een autosloperij aan de Gideonweg. „De complete plek staat in het teken van ontlading”, legt Sebastien uit. „De ruimte staat vol auto’s die allemaal aan gort mogen worgen geslagen. Zonder nare consequenties."AutoSmash bestaat nog maar net maar heeft al wel een site en Facebookpagina.