Uil legt na 23 jaar een ei en blijkt toch vrouwtje

Een grote verrassing van deze uil in Engeland. De verzorgers dachten al 23 jaar dat het een mannetje was, maar nu legde de havikuil ineens een ei. En blijkt het dus toch een vrouwtje.Normaal legt een vrouwelijke havikuil 6 eitjes per winter. Deze uil, die Kaln heet, legt er dus 1 in 23 jaar.Bij uilen is het heel lastig om te zien of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Ze lijken over hun hele lijf namelijk enorm op elkaar. En de verzorgers hadden er nooit echt onderzoek naar gedaan.