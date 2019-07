Moeder die na lange IVF-behandelingen baby kreeg, mishandelt kindje met fatale gevolgen

Een Britse vrouw die jarenlang tevergeefs probeerde zwanger te worden en uiteindelijk na een vruchtbaarheidsbehandeling toch een baby kreeg, draait waarschijnlijk voor jaren de gevangenis in omdat ze haar piepjonge dochtertje met fatale gevolgen heeft mishandeld. De rechtbank in Londen spreekt van een hartverscheurend drama.



Shalina Padmanabha (33) ontkent dat ze haar in februari 2017 geboren dochtertje iets heeft aangedaan. Het meisje werd te vroeg geboren en zag het levenslicht met een afwijking: een gat in haar schedeltje. Meerdere ingrijpende operaties waren nodig om het hoofdje te herstellen, waardoor het kindje na haar geboorte in totaal vier maanden in het ziekenhuis moest blijven.



Na haar ontslag was er weinig meer met het meisje aan de hand. Desondanks overleed ze drie maanden later thuis in Essex. Onderzoek door forensisch artsen wees uit dat het meisje ‘catastrofale verwondingen’ had, zeer waarschijnlijk het gevolg van klappen met harde voorwerpen op haar hoofdje of het herhaaldelijk raken van een muur.



Volgens de aanklager liegt de moeder als zij zegt dat de verwondingen zijn ontstaan door handelen van het kindje zelf. Padmanabha stelt dat het meisje ‘extreem sterk en beweeglijk’ was. Onzin, meent justitie, want er zijn verwondingen op het lichaam gevonden die onmogelijk door toedoen van de baby zelf hadden kunnen ontstaan.



Het gaat om hoofdletsel, gekneusde ribben, diverse onderhuidse bloedingen en een verdraaid been. ,,Dit kindje is, nadat ze thuis ging wonen, de rest van haar leven ernstig mishandeld”, verzekert het Openbaar Ministerie in Groot-Brittannië. ,,Ze is overleden aan fatale hoofdwonden die geen verband houden met de eerdere ingrepen in het ziekenhuis.”



Nadat ze uit het ziekenhuis was ontslagen, bleef het meisje overigens wel last houden van verschillende gezondheidsproblemen. Zo moest de baby worden gevoed via een slangetje en onderging ze nog een paar kleine operaties. De officier van justitie stelt in Britse media dat met honderd procent zekerheid is aangetoond dat de moeder haar baby van het leven heeft beroofd. De vrouw werd volgens de Daily Mail onlangs vrijgesproken van moord, maar veroordeeld voor doodslag en wreed gedrag tegenover een kind.



In het vonnis staat: ,,De dood van een kind is altijd tragisch, maar als het een gevolg is van de acties van een moeder die juist zo graag een baby wilde, dan is het helemaal hartverscheurend. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om zo goed mogelijk voor hun nageslacht te zorgen.”



Padmanabha, die momenteel in voorlopige hechtenis zit, hoort 19 juli hoe lang ze achter de tralies verdwijnt. Justitie: ,,Een lange straf voor deze moord is gerechtvaardigd en hoe dan ook heeft deze vrouw levenslang omdat ze dit door haar veroorzaakte drama voor altijd met zich mee zal dragen.” De vader van het kindje is overigens niet aangeklaagd. Het meisje werd alleen door haar op dat moment alleenstaande moeder opgevoed.

Reacties

06-07-2019 18:06:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.403

OTindex: 70.590

Het was dus niet zonder reden dat deze vrouw niet zwanger kon worden; het was beter geweest als ze helemaal geen kind gekregen had

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: