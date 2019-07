Nederlands wapen blijft achter na militaire oefening in Duitsland

Bij een oefening van Nederlandse militairen in Duitsland is een wapen achtergelaten onder een boom in een weiland. Dat blijkt uit een tweet van een man uit het Duitse Bergen. De Duitse krijgsmacht heeft onder die tweet bevestigd dat het een Nederlands wapen is.Het gaat waarschijnlijk om een Gill, een lichtgewicht antitankwapen voor de middellange afstand. Volgens de website van het ministerie van Defensie wordt het wapen niet alleen tegen gevechtstanks ingezet, maar ook tegen andere zwaar gepantserde doelen.Waar het wapen staat of stond is niet bekend. Volgens de tweet heeft het wapen er in ieder geval een paar uur gestaan. Foto Het is niet de eerste keer dat een wapen van Nederlandse militairen onbeheerd achterblijft. Een paar weken geleden vonden twee fietsers bij een oefenterrein in Lauwersoog een mitrailleur naast een fietspad.Volgens Defensie was de mitrailleur niet achtergelaten, maar was het wapen gebruikt bij een oefening waarbij alle wapens onmiddellijk moesten worden achtergelaten. Er zou een toezichthouder aanwezig zijn geweest die het wapen in de gaten had gehouden.