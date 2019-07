Jongetje (3) denkt monsters te horen, maar het is een inbreker

Gestommel in huis, gestommel in de tuin. 'Dat moeten wel beestjes of monsters zijn', dacht een 3-jarig jongetje uit Enschede. Bang maakte hij zijn moeder wakker, die er vervolgens een inbreker met haar fiets en televisie vandoor zag gaan.



Het is dé nachtmerrie van veel kinderen: een monster onder je bed, of dan in ieder geval in je huis. Een jongetje (3) uit Enschede kreeg vannacht de schrik van zijn leven toen hij gestommel hoorde. Volgens de politie Enschede, die er een bericht op hun Facebook-pagina aan wijdde, dacht het jongetje dat er 'beestjes of monsters' in de tuin liepen. Toen hij ging kijken, bleek het een wildvreemde man te zijn.



"De kleine jongen was zo slim om zijn moeder wakker te maken en die zag ook dat er een vreemde man in de tuin stond. Zij zag dat de man er met de televisie en fiets vandoor ging", schrijft de politie.



De politie had al een vermoeden wie de inbreker zou kunnen zijn, dus ging vervolgens de wacht houden bij zijn woning. Na een uur kwam een 33-jarige man aanfietsen op de gestolen fiets, waarop de man werd aangehouden.



Waar de inbreker de gestolen televisie heeft gelaten, is niet duidelijk. Wél had de man een tas vol flessen drank bij zich, die hij vermoedelijk ook heeft gestolen. Via Facebook is de politie nu op zoek naar de eigenaar van de drank.

