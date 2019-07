Vinger- en teennagels vrouw rotten weg, artsen hebben geen idee waarom

De 53-jarige Andrea Calland uit Liverpool, Engeland, is intussen al haar vinger- en teennagels kwijt.“De artsen hebben geen antwoord voor me. Ik moest gewoon toezien hoe stuk voor stuk alle nagels van mijn vingers en tenen wegrotten”, vertelt Calland aan Liverpool Echo.De vrouw durft nu niet meer uit huis en heeft haast alle sociale contacten met vrienden verbroken. Calland bezocht haar huisarts toen een van haar teennagels plotseling losraakte. Een stuk van de nagel werd getest, maar men kon geen oorzaak vinden. Ze kreeg een crème en moest daarna naar een dermatoloog. Maar ook toen kon niet worden vastgesteld wat de oorzaak was en bleven de nagels wegrotten.Calland kon vanwege haar toestand een aanbod om colleges te verzorgen bij een schoonheidsinstituut niet aannemen.Intussen is Calland al haar nagels kwijt. De vrouw zegt dat ze wegkwijnt. Vanwege haar toestand verslechterde haar liefdesrelatie. Ook kan ze geen werk vinden, althans werk waar ze van houdt.