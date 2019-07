Politie vindt bijzondere hond in snikhete auto in Maarssen

MAARSSEN - De politie in Maarssen kreeg zaterdagavond rond 18.30 uur een melding binnen dat er een hond in een auto zat opgesloten. Agenten kwamen snel in actie omdat de temperatuur door de hitte in de auto op zou kunnen lopen tot 59 graden.Ter plaatse bleek dat de hond gelukkig weinig risico liep. "In de auto zat een lieve knuffel(hond) die lastig van echt was te onderscheiden," schrijft de politie op Facebook.