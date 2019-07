Steeds meer vogels verklaren oorlog aan de eikenprocessierups

PROVINCIE UTRECHT - Na een week ellende over de venijnige eikenprocessierups in onze regio is het tijd om terug te slaan. Nagenoeg alle gemeenten verklaren inmiddels de oorlog aan de kriebelbeestjes. De vogel lijkt naast bestrijden het beste wapen in de strijd.Het leger neemt volgens de Vogelbescherming in Zeist ook steeds grotere vormen aan. "Want ook vogels kunnen niet meer om de eikenprocessierups heen", aldus woordvoerder Marieke Dijksman. "Er is een lekker hapje bij gekomen."MEES EN KAUWDe koolmees is de bekendste natuurlijke vijand. Die voeden de larven aan hun jongen, maar ook met behaarde rupsjes weet de mees wel raad. "De rups wordt dan in de snavel helemaal door elkaar geschud", aldus Dijksman. "Een natuurlijke reactie is dan dat de brandhaartjes worden losgelaten. Oefening baart kunst."Maar ook kraaien en vooral kauwen hebben het inmiddels op de kriebelbeestjes voorzien. "Dat zijn echte alleseters en werken alles naar binnen."NIEUWE ETERSAndere aanstormende verslinders zijn volgens de Vogelbescherming onder andere de spreeuw, de boomklever en de koekoek.Niet elke vogel zal meteen een processierups aanvallen, maar als er eentje het probeert zullen andere vogels dat gedrag imiteren. "Als eentje durft, volgen er snel meer. Het moet maar net in het karakter van de vogel zitten."TOEKOMSTOf de vogels de oorlog van de eikenprocessierups winnen, durft de Vogelbescherming niet te zeggen. "Een vogel kan behoorlijk wat rupsen op, maar het is maar net of de rups zichzelf sneller ontwikkelt", zegt Dijksman.Wat volgens haar altijd helpt is een groenere tuin. "Stenen eruit en groen erin. Plant een kersenboom, zet struiken neer of zorg voor een klimop over je schutting. Zo hebben ze een plekje om te schuilen en te broeden."