Martin vond duizend trouwringen terug: Mensen hangen huilend om mijn nek

Toen Martin van Hees een spierziekte kreeg, dacht hij dat hij zich nooit meer nuttig zou kunnen maken voor de wereld. Tot hij vijf jaar geleden gevonden-verloren.nl oprichtte. Gisteren toverde zijn team de duizendste kwijtgeraakte trouwring boven water.Sinds de dag dat Martin hoorde dat hij een spierziekte heeft, is zijn hele leven veranderd. Hij werd afgekeurd en kon nergens meer aan de bak komen. "Ik heb me een paar keer om laten scholen, maar het mocht niet baten. Ik had iets nodig om me weer nuttig te voelen in de maatschappij", vertelt hij aan Editie NL.Op een dag kwam hij in contact met iemand die een voorwerp was kwijtgeraakt. Martin wist vanuit zijn voormalige werk hoe met een metaaldetector om te gaan, en bood zijn hulp aan. Daarna nog eens. En nog eens. Tot hij besloot een stichting op te richten en andere vrijwilligers te koppelen aan mensen die voorwerpen met een emotionele waarde zijn verloren.35 vrijwilligersVijf jaar later telt gevonden-verloren.nl 35 vrijwilligers. De stichting wordt overladen met aanvragen vanuit het hele land, en zelfs daarbuiten. Het enige wat Martin en zijn collega's – die dit allemaal buiten hun 'gewone' werk om doen – voor hun dienst terugvragen is vergoeding van de reiskosten.Het slagingspercentage is hoog. "De afgelopen jaren is 1 op de 85 opdrachten mislukt. Alle andere 84 zijn geslaagd. Lukt het niet in één keer, dan gaan we vaak op eigen initiatief – en zonder reiskosten – terug om toch nog eens te kijken."Zo wist hij ooit als verrassing een trouwring op te duiken. "Een man had de ring tijdens een ruzie met zijn partner in het water gegooid. Toen hij was bekoeld, wilde hij hem toch terug. Helaas konden we hem niet meteen vinden. Daarom ben ik later weer het water ingedoken, mét resultaat."Toen hij bij de betreffende man aankwam, reageerde hij anders dan verwacht. "Hij was niet blij de ring terug te zien en zei: 'Pleur maar op met die ring, want ze is er met mijn broer vandoor!' Ja, dat soort dingen maken we ook mee", lacht Martin.De held wordt overladen met bedankjes. "Mensen vliegen me huilend om de nek van blijdschap. Dat geeft me zoveel voldoening. Het is een machtig gevoel. Soms verandert de vondst van een voorwerp echt hun leven. Met sommigen heb ik jaren later nog steeds contact. "Gisteravond werd de duizendste ring gevonden. Vrijwilliger Danny was degene die de hulpeloze Daphne uit de brand wist te helpen door haar moeders trouwring op een strand terug te vinden. Het kostte anderhalf uur speurwerk."Toen ik hoorde dat de duizendste ring boven water was, kreeg ik een flink brok in m'n strot", vertelt Martin geëmotioneerd. "Inmiddels staat de teller trouwens al op 1001. Vanmorgen was het weer raak."Het succes van de stichting maakt Martin een gelukkig mens. "Ik vind het prachtig om te zien dat zoveel mensen bereid zijn om anderen te helpen. Zo zie je maar, de wereld is zo slecht nog niet."Op het YouTube-account van verloren-gevonden.nl zijn meer mooie verhalen en vondsten van de stichting te vinden.