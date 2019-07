Imbecielen zetten zwembad op balkon, balkon bezwijkt

Zes mensen zijn lichtgewond geraakt toen een balkon instortte in de Duitse stad Stuttgart. Daar was volgens de plaatselijke politie een zwembad neergezet met een doorsnede van drie meter, berichten Duitse media maandag.



Het balkon stortte zondag aan één kant in. Daardoor vielen zes personen, die mogelijk verkoeling zochten vanwege de hitte, zo’n vier meter omlaag. De meeste slachtoffers konden ter plekke worden behandeld. Een enkeling moest met de ambulance naar het ziekenhuis.



De politie vermoedt dat het balkon bezweek onder het gewicht van het volle zwembad. De schade bedraagt naar schatting 100.000 euro.

Reacties

04-07-2019 10:31:11 DrZiggy

S Als het een rond zwembad was van 3meter een halve meter water, weegt dat maar rond de 3500kg. Plus 6 mensen halen we misschien wel de 4000kg.



Dus niet gek dat het instort met het equivalent van 80 mannen of 60 vrouwen.

04-07-2019 10:31:46 Emmo

Hm, 3 meter doorsnee, oppervlak is ¼ x pi x d² = 7 m². Stel diepte is 1,2 m dan wordt het gewicht 8,5 ton. Daar is een gemiddeld balkonnetje inderdaad niet op berekend.

04-07-2019 10:40:31 lonewolf

Nog steeds veels te veel.



En ik moet zeggen das een aardig balkon als zo'n zwembad er op past.

@Emmo : die zwembaden hebben een hoogte van ca 0.7 meter. Dus 1.5^2 x pi × 0.7 = (afgerond) 5000 kg.Nog steeds veels te veel.En ik moet zeggen das een aardig balkon als zo'n zwembad er op past.

04-07-2019 11:30:48 Mamsie

Hoe gek kan een mens wezen.....

04-07-2019 11:41:12 Emmo

@lonewolf : Als ik een zwembadje bouw gebruik ik europallets . Die zijn 0.8 x 1.2 meter. Vandaar dat ik uitkom op 1.2 meter. 70 centimeter lijkt me vrij laag, maar ik maak die dingen dan ook van de materialen die ik beschikbaar heb.

04-07-2019 11:54:08 botte bijl

je zult er maar onder wonen en die plons op je nette balkonnetje krijgen

04-07-2019 13:17:51 Jawel

@DrZiggy :

Als het een rond zwembad was van 3meter een halve meter water, weegt dat maar rond de 3500kg. Plus 6 mensen halen we misschien wel de 4000kg.



Ik weeg inderdaad zo'n 50 kg, maar m'n vrouw weegt echt geen 66 kg. Ik weeg inderdaad zo'n 50 kg, maar m'n vrouw weegt echt geen 66 kg.

