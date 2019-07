Canadese tiener (16) rijdt 106 km/u omdat hij dringend een grote behoefte moet doen

De politie van Canada heeft een 16-jarige tiener gestopt, nadat die 106 km/u over de weg raasde.



De reden voor zijn rijgedrag? Hij moest dringend naar het toilet, nadat hij teveel hotwings had gegeten.



De agenten konden er geen begrip voor opbrengen en ging de jongen op de bon. De ouders van de jongen moesten het voertuig ophalen en werd ook zijn rijbewijs ingetrokken.



“Dit gedrag is onacceptabel”, aldus de politieambtenaren. “Dit gedrag kan niet goedgesproken worden”.

Reacties

03-07-2019 18:12:44 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.162

OTindex: 20.727

Hangt er natuurlijk een beetje van af waar hij zo snel reed. Op de autoweg of in een voetgangerszone.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: