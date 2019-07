Automobiliste bestolen door nepagenten met Duits kenteken

APELDOORN - Een automobiliste is vrijdag bestolen door een nepagenten. Dat gebeurde toen ze op de A1 bij Apeldoorn langs de kant werd gezet.

De automobiliste kreeg een sein van een BMW met Duits kenteken dat ze moest stoppen. Ze gehoorzaamde en zette haar auto stil. De bestuurder van de Duitse auto sprak Engels en zei dat hij van de politie was. De vrouw moest haar documenten en tas laten zien. Op het moment dat de 'agenten' geld uit haar tas haalden, kreeg ze argwaan. Ze probeerde snel een foto te maken, maar daarop werden de nepagenten boos.



Ze namen het geld mee en verdwenen. De bestuurster had toen meteen door dat ze was bestolen.



De politie benadrukt dat echte agenten zich altijd kunnen legitimeren en moeten uitleggen waarom zij mensen langs de kant zetten. 'Wees alert met wie u te maken heeft', schrijft de Apeldoornse politie.





Reacties

03-07-2019 12:46:40 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 277

OTindex: 8

Wnplts: Eindhoven





Als een agent niet overduidelijk herkenbaar is, altijd eerst om legitimatie vragen. Hoewel ze in mijn ervaring dat dus al direct uit zichzelf doen wanneer ze niet herkenbaar zijn.



Overigens weet ik ook héél zeker dat een agent in dienst op zijn minst Nederlands zal spreken Ik heb het slechts 1 keer meegemaakt dat 2 agenten in burger plots aan de flat stonden met de vraag het complex binnen gelaten te worden. Maar deze deden zich inderdaad zelfs zonder te vragen al direct aan mij legitimeren en gaven een algemene reden waarom ze binnen wouden.Als een agent niet overduidelijk herkenbaar is, altijd eerst om legitimatie vragen. Hoewel ze in mijn ervaring dat dus al direct uit zichzelf doen wanneer ze niet herkenbaar zijn.Overigens weet ik ook héél zeker dat een agent in dienst op zijn minst Nederlands zal spreken

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: