Auto geparkeerd in garage, maar niet op de manier zoals het hoort...

Bij een ongeval op de Esweg in Daarle is de bestuurder van een auto op miraculeuze wijze onbedoeld in een garage langs de weg beland. De auto raakte in een slip, sloeg over de kop en schoot op z'n zijkant pardoes een garage in van een woning naast de weg.De bestuurder raakte daarbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.De politie onderzoekt hoe dit wonderlijke ongeval tot stand is gekomen.