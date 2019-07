Politie vindt in Slotermeer kluis vol pornoblaadjes

De politie heeft vandaag op de Dirk Bonsstraat in Slotermeer een bijzondere vondst gedaan. De kluis die ze daar aantroffen had namelijk een nogal pikante inhoud.De kluis werd meegenomen naar het bureau omdat de politie ervan uitging dat er nog spullen in kluis zaten. Eenmaal op het bureau werd de nodige moeite gedaan om de kluis open te breken, wat uiteindelijk lukte. Vervolgens bleek dat er inderdaad nog spullen in de kluis zaten.Het betrof hier echter geen geld, sieraden of andere kostbaarheden, maar wel een grote stapel seksblaadjes. Wat de politie vervolgens met de vondst gedaan heeft is niet bekend.