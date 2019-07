Knal gehoord en vuurbal gezien boven Groningen: een meteoriet?

Verschillende Groningers hebben rond half tien vrijdagavond een fel licht of een vuurbal aan de hemel gezien.

Het fenomeen werd in het hele land gezien, maar vooral in het Noorden zeggen mensen ook tegelijkertijd een doffe, harde knal te hebben gehoord.



Op sociale media wordt gespeculeerd dat het een meteoriet was, maar het is niet duidelijk of dat ook echt zo is.



'Als ik alle berichten zo lees is het waarschijnlijk wel een vallende ster geweest, een brokstuk dus dat in de atmosfeer terecht is gekomen', zegt sterrenkundige Marlies van de Weijgaert van de RUG. 'En als het helderder is dan Venus, dan noemen we het een vuurbal.'



De deskundige heeft het zelf niet gezien. 'Helaas, want het komt helemaal niet zo vaak voor. En deze was ook vrij duidelijk qua lichtspoor als ik het zo hoor.'



Van de Weijgaert denkt dat het brokstuk verdampt is in de atmosfeer, maar het kan zijn dat er ergens een stukje geland is. 'Maar daar heb ik nog geen berichten van gehoord.'

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: