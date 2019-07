Bizar. Deze plant luistert naar haar omgeving

Wie weleens een dag of een nacht in de natuur doorbrengt, weet dat de lucht gevuld is met geluidjes. De bomen die waaien in de wind, het gezoem van de bijen of een takje dat kraakt onder de poten van een niet-identificeerbaar dier. Wij en de dieren horen die geluiden, dus waarom gaan we ervan uit dat planten doof zijn voor hun omgeving?Mensen gaan ervan uit dat een plant niets hoort, maar Lilach Hadany stelde dat gegeven in vraag – en terecht zo blijkt. De onderzoekster die verbonden is aan de universiteit van Tel Aviv publiceerde haar eerste resultaten op bioRxiv en die zijn op z’n zachtst gezegd interessant.Uit haar onderzoek blijkt voorlopig dat ten minste een plant wel degelijk kan horen. De Oenothera drummondii behoort tot de familie van de teunisbloemen en groeit op de stranden van Tel Aviv. Het plantje in kwestie neemt de vleugeltrillingen van bijen waar en gebruikt die kennis om tijdelijk meer nectar aan te maken. De bloemen doen dus dienst als gehoororgaan en kunnen een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld het geluid van de wind en dat van insecten. Door de extra aanmaak van nectar maakt de plant meer kans op bestuiving en op die manier is het makkelijker om te overleven. Voorlopig werden er nog geen andere plantensoorten onderzocht, maar de kans is groot dat de Oenothera drummondii niet de enige soort met oren is.